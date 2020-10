Pillan a mujer limpiándose la nariz con los tapabocas que vende

Se volvió viral en las redes sociales un polémico y asqueroso video en el que se ve a una vendedora ambulante usar tres de los tapabocas que vende para limpiarse la nariz y la boca.

En las lamentables imágenes, se ve que la mujer, luego de limpiarse, organiza los tapabocas usados para meterlos en una bolsa y venderlos como nuevos en el Centro de Santa Marta.

De acuerdo con algunos comerciantes del lugar, la mujer cambia billetes a conductores y les ofrece los tapabocas usados para “protegerse” del coronavirus.

El video llegó a las autoridades de la ciudad, quienes buscaron a la mujer y le impusieron un comparendo a pesar de que negó que los tapabocas eran para vender:

"Me estaba limpiando las fosas nasales, tenía barro y polvo, y por eso me coloqué un tapabocas que compré. Yo no vendo tapabocas, me coloco tres porque trabajo en la calle".