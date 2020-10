Hábitos esenciales que toda persona debe tener antes y después del sexo

En tiempos del Covid-19, el lavado de manos es indispensable para evitar el contagio, sin embargo, no es lo único que previene.

Algo que se puede evitar son las infecciones genitales como la candidiasis, producidas esencialmente, por hongos. También se debe lavar boca y dientes, pues estas partes del cuerpo intervienen en el acto sexual.

2. Lavar los genitales

El lavado de genitales con agua tibia evita infecciones y mal olor. Cortesía: Carol Yepes/Getty Images /

En el caso de los hombres, se recomienda lavar el pene con agua tibia y un jabón sin perfume al ducharse, especialmente la zona bajo el prepucio en el que se acumula esmegma, un lubricante que también es antibacteriano.

Sin embargo, el exceso de este puede provocar hinchazón de la cabeza del pene y mal olor.

Las mujeres no deben usar toallas vaginales, duchas ni mucho menos enjuague bucal, desodorante o perfume; pues el flujo vaginal, además de lubricar, elimina las bacterias.

Se recomienda lavar la vulva solo con productos especiales para esa zona del cuerpo.

3. Orinar antes y después de tener relaciones sexuales

Orinar ayuda a eliminar secreciones, bacterias o microbios que pueden llegar a la vejiga.

Además, ayuda a evitar la incomodidad y a tener una relación satisfactoria. De no hacerlo, puede generar infecciones en las vías urinarias, especialmente las mujeres, que son más propensas a sufrirlas.

Otras recomendaciones importantes son: usar ropa interior limpia y que no sea de material sintético; la autoexploración para saber si hay cambios en la forma, coloración, secreciones, tamaño o textura de los genitales; uso de preservativo en el acto sexual, no introducir el pene en el ano y luego en la vagina, pues esto agrava las infecciones; y evitar rasurar todo el vello púbico para no tener dolor en las relaciones.