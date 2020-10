Dante, el hijo de Juanes, sorprende con su talento para el canto

Juanes, quien está de celebración por los 20 años de su álbum como solista ‘Fíjate Bien’, compartió en sus redes sociales un video en el que se escucha a Dante, hijo del colombiano junto a Karen Martínez, cantar y demostrar el gran talento que tiene para la música.

Dante, que ha tomado clases de canto, sorprendió no solo a sus padres sino a los usuarios que han escuchado su voz con la interpretación de ‘Heather’, canción del estadounidense Conan Gray.

Juanes, aseguró que tuvo que convencer a su hijo para que cantara, pero que una vez lo hizo se sintió en confianza:

“Hace algunos días logré convencer a Dante de que grabara esta canción, que hasta ese día yo no conocía”, escribió Juanes. Dante había terminado su clase semanal de canto (…) y en cuestión de 10 minutos fuimos al estudio y la grabó. No puedo ocultar mi alegría y mis ganas de compartirla con ustedes. Él me dio permiso y me cobró con un juego de 5 dólares”.