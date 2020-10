La ciencia define cuál es la película más aterradora de todos los tiempos

El género de terror dentro de la industria del cine es muy amplio, pues en él podemos encontrar diferentes historias que giran en torno a monstruos, asesinos en serie, aliens, serpientes, arañas, zombies, vampiros, demonios, fantasmas, entre otros temidos elementos y temáticas.

A pesar de que es muy difícil escoger cuál es la película más aterradora de todos los tiempos, la ciencia quiso participar en este dilema y darle una solución.

En un experimento realizado por broadbandchoices, una “herramienta de comparación para ofertas de banda ancha”, 50 personas de distintas edades a las que se les tomó las frecuencias cardiacas, vieron más de 100 horas de películas de terror para ayudar a escoger cuál es la que les genera más temor y ansiedad.

De acuerdo con la frecuencia cardiaca de cada uno de los participantes, los expertos pudieron llegar a la conclusión que la película de 2012 titulada ‘Sinister’ es la que más temor les causa a las personas.

La frecuencia cardíaca en reposo de los participantes fue en promedio de 65 latidos por minuto, pero durante Sinister, ese número subió a 86.

Otras películas que entraron dentro del ranking de las más aterradoras son Insidious, The Conjuring, Hereditary, Paranormal Activity, It Follows, The Conjuring 2, The Babadook, The Descent y The Visit.

Aquí el tráiler de Sinister: