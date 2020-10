Suspenden a periodista que se masturbó durante una videollamada laboral

Jeffrey Toobin, uno de los periodistas más importantes del New Yorker, ha sido suspendido de sus funciones luego de ser descubierto masturbándose durante una videollamada de trabajo con sus colegas y algunos miembros de la radio WNYC.

Toobin también dejará la cadena CNN, en la que era analista legal, así lo aseguró en un comunicado:

“Cometí un embarazoso y estúpido error, pensando que tenía la cámara apagada. Pido disculpas a mi esposa, familia, amigos y compañeros. Pensé que había apagado la cámara en Zoom y que nadie podía verme”.

El pasado 19 de octubre el New Yorker publicó un comunicado en el que confirmó la suspensión temporal de Toobin mientras “se investiga el asunto” en el que se encuentra involucrado.

El hombre de 60 años, que ha trabajado en New Yorker hace más de 20 años, ha sido reconocido por tener una gran carrera profesional, en la que ha escrito varios libros como ‘True Crimes and Misdemeanors: The Investigation of Donald Trump’.