Juanes y su esposa se robaron un carro por error

A través de un gracioso video en Instagram, el artista colombiano Juanes les contó a sus seguidores que unos días antes robó por error junto a su esposa Karen Martínez un auto Tesla igual al suyo, en Miami, Estados Unidos.

En el video, titulado ‘Storytime: Me robé un carro #NoEsLoQueParece’, Juanes contó que cinco carros de Policía llegaron hasta su casa a buscarlo cuando eran las 11:00p.m.:

“Estoy en el estudio trabajando a las once de la noche y llegan mis hijos gritando que llegó la policía: ‘¡Que la policía está fuera y preguntan por usted!’. Y yo: ‘¿Qué? ¿Yo qué hice?’. Bajo y me encuentro cinco carros (coches) de policía, diez policías armados hasta los dientes, a los que sólo veía los ojos. ‘Pero, ¿qué pasó?’. ‘Oiga señor, tenemos reportado que en esta casa hay un carro robado’”.

Juanes, no podía creer lo que estaba sucediendo en su casa, pues no se explicaba qué estaba pasando en realidad:

“Yo miro y veo mi coche aparcado, que es un Tesla, y les digo que estaba comiendo con mi esposa y que acabamos de llegar hace una hora. ‘Yo creo que usted está equivocado’, y me metí: ‘Hasta luego, buenas noches’”.

Los policías no se fueron de la casa del colombiano, motivo por el cual el músico decidió salir nuevamente de su casa y mostrarles la aplicación con la que puede conducir su auto:

“‘¿Pero está seguro de que es su coche?’. Abro el carro y, cuando miro para dentro, veo una servilleta y otras cosas y digo: ‘M***, éste no es mi carro’. Señor oficial, yo no entiendo cómo me monté en este coche. Y cómo abre y cómo anda. Literalmente, mi mujer y yo robamos un coche sin darnos cuenta en Miami”.