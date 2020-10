Investigaciones sobre muerte de Whitney Houston apuntan a que fue un homicidio

Según lo aseguró el diario estadounidense The National Enquirer, Whitney Houston no se habría suicidado, como se creyó en los ocho años que han pasado de su muerte. Al parecer, un nuevo análisis de la autopsia arroja que la cantante fue asesinada y el crimen fue encubierto.

La intérprete de "I will always love you" fue encontrada desnuda boca abajo en la tina del baño de un hotel de Los Ángeles, California el 11 de febrero de 2012. Las hipótesis arrojaron que la cantante de 48 años había decidido quitarse la vida, lo cual impactó a millones de seguidores que crecieron con su música.

No obstante, la policía de Los Ángeles pidió que se reabriera el caso y solicitó una nueva investigación en el hotel donde estaba alojada Houston. Asimismo, el cuerpo de la cantante será exhumado para confirmar que en efecto, se trató de un homicidio y no de un suicidio, como se creyó todos estos años.

En las investigaciones forenses se había concluido que Whitney Houston había muerto por una sobredosis de drogas y alcohol. Sin embargo, también se vio que la cantante presentaba moretones y golpes en su cuerpo, que pudo haber sido propinados por otra persona.