"Anuel come muy rico", le escribieron a Karol G por foto en la que mostró más de la cuenta

Tras el lanzamiento de su nuevo sencillo 'Bichota', Karol G encendió las redes con una foto que dejó ver su figura semi desnuda bajo una tela transparente.

La artista subió fotografías de una de las escenas del video, en donde tiene un vestido lavanda. Sin embargo, se logra ver a través del vestido sus tatuajes, uno de ellos en el pecho, que tiene el título de la canción, una tanga fucsia y uno de de sus pezones.

"Mamacita, no soy Anuel pero quiero ser tu bebecito", "esa el la foto que más me gusta, porque representa sensualidad, barraquera y empoderamiento"; "que perra mi amiga", y "Anuel come muy rico" fueron algunos de los comentarios que le hicieron a la cantante por su atrevida foto.

Ahora, con el lanzamiento de su nuevo éxito, los fans quedan a la expectativa por el nuevo material que traerá la cantante de 29 años.