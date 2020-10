¿Cuáles son los disfraces más comunes para Halloween?

Ya está cerca una de las celebraciones más esperadas por niños y adultos de todo el mundo: Halloween. Pese a que hay una pandemia de por medio, este no ha sido motivo para que no se disfrute este día y para que no haya oportunidad para disfrazarse.

Por esta razón, Google Freightgeist realizó un conteo de los disfraces más solicitados en esta época del año.

1. Bruja

Sin duda alguna, las brujas se han convertido en íconos de las fiestas de Halloween. Sin importar la película o si el personaje es bueno o no, es el disfraz más apetecido para estas fiestas.