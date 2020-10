¿'1989' de Taylor Swift o 'Back To Black' de Amy Amy Winehouse? ¡Vota por tu favorito!

El 27 de octubre de 2014 la cantante y compositora estadounidense Taylor Swift lanzó su álbum ‘1989’, el quinto de su carrera musical, el cual contiene grandes canciones compuestas por ella y con la colaboración de Max Martin, Karl Johan Schuster, Ryan Tedder, Jack Antonoff, Imogen Heap, entre otros.

El disco, representa la separación musical de Taylor del country pop, pues contiene sonidos más electrónicos como percusiones programadas y sintetizadores.

La fallecida cantante británica de jazz y soul Amy Winehouse lanzó el 27 de octubre del 2006 su segundo álbum ‘Back to Black’, el cual contiene grandes éxitos como ‘Rehab’, ‘You Know I'm No Good’, ‘Back to Black’, ‘Tears Dry on Their Own’ y ‘Love Is a Losing Game’.

¿Cuál de estos dos discos les gusta más?