¡Más ardiente que nunca! Kim Kardashian posó en diminuto bikini tras llegar a sus 40 años

Luego de compartir algunas fotografías de la enorme fiesta que organizó su familia para celebrar su cumpleaños, Kim Kardashian dejó con la boca abierta a sus más de 190 millones de seguidores tras publicar una serie de fotos en las que posó con un diminuto bikini, dejando ver la increíble figura que presume a sus 40 años.

“!This is 40! (¡Esto es 40!)“, escribió la empresaria en la publicación, donde los usuarios han dejado miles de comentarios halagando a Kim por sus curvas y han resaltado lo hermosa que se ve en la actualidad. Incluso, su mejor amigo Jonathan Cheban, mejor conocido como Foodgod, comentó en la fotografía que “40 luce mejor 39”.

Por otro parte, a pesar de que ya se confirmó la cancelación del reality ‘Keeping up with the Kardashians‘, la semana pasada la cadena de televisión E! transmitió un capítulo completo dedicado al cumpleaños de la famosa socialité, en el que los espectadores pudieron ver cómo los miembros de la familia Kardashian-Jenner recrearon las celebraciones más importantes que ha tenido Kim a lo largo de su vida para la fiesta sorpresa.

“Todos y cada uno de los detalles relacionados con esto fueron muy especiales y siempre estaré agradecida con mi familia por tomarse el tiempo para organizar esto para celebrar que cumplí 40 años”, manifestó la empresaria.