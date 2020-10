Así reaccionó Kanye West luego de que Jennifer Aniston pidiera que no voten por él

Como muchas celebridades estadounidenses, hace algunos días Jennifer Aniston compartió una fotografía a través de sus redes sociales en la que se ve depositando su voto en un buzón, con la que invitó a sus seguidores a ejercer su deber como ciudadanos y a no votar por Kanye West.

Además de ratificar su apoyo a Joe Biden y Kamala Harris, la actriz pidió a sus seguidores que ejercieran su voto con responsabilidad y no apoyaran al rapero. “No es gracioso votar por Kanye. No sé de qué otra manera decirlo. Por favor, sean responsables”, manifestó Aniston al final de su mensaje.

Ante la petición de la actriz, Kanye West no se quedó callado y respondió publicando la imagen de un artículo de la revista Vanity Fair donde se mencionan los comentarios que Jennifer hizo sobre el rapero y agregó: “Wow, esa entrevista de Rogan los sacudió”, haciendo referencia al podcast que realizó junto al comediante, en el que habló sobre por qué decidió lanzar su candidatura a la presidencia.

Minutos después, el cantante compartió un segundo post refiriéndose a lo que dijo la actriz en el que manifestó: “Friends tampoco era gracioso”. Sin embargo, al final Kanye terminó borrando ambas publicaciones y prefirió no referirse más al tema.