Maluma causa enorme aglomeración de fans tras su llegada a Medellín

Luego de pasar una larga temporada fuera del país trabajando en los últimos detalles de su más reciente álbum, ‘Papi Juancho’, Maluma regresó a su ciudad natal para reencontrarse con su familia. No obstante, el paisa no contaba con que sus fanáticos se darían a la tarea de buscarlo por todo Medellín y causarían varias aglomeraciones.

“Buenos días mi gente, desde mi tierrita, desde ‘Medallo’, feliz de estar de regreso, de poder compartir con mi familia, la verdad me hacían mucha falta, necesitaba esta recarga para seguir dando lo mejor de mí, me encanta estar acá, me esperan cosas muy bonitas en Medallo”, expresó el cantante en sus redes sociales.

A pesar de las constantes recomendaciones que se han hecho para evitar que aumente el número de contagios por Covid-19 en el país, los fanáticos de Maluma se aglomeraron cerca a la Plaza Botero para poder estar cerca del cantante y demostrarle todo su cariño.

“Papi Juancho llegó a casa, que ganas de abrazarlos mi gente, Gracias #MedalloCity por tanto amor”, escribió el artista junto a un video, donde cientos de usuarios han tildado de irresponsables a los fanáticos del cantante que no tuvieron en cuenta las medidas de distanciamiento social. De hecho, en la grabación se observa que muchos de ellos no llevaban mascarilla.