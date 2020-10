Gucci causa polémica con sus medias rotas que cuestan más de 600 mil pesos

En los últimos días, Gucci ha causado bastante revuelo en redes sociales tras el lanzamiento de sus medias con ‘efecto usado’ que tienen un costo de 140 euros, aproximadamente 620.000 pesos colombianos, y que además se agotaron dos días después de salir al mercado, según informó la plataforma Ssense.

Muchos usuarios han criticado el diseño de la marca italiana, manifestado que es absurdo gastar tanto dinero en un producto que ya está roto solo por tener una prenda de lujo. Mientras que otros no desaprovecharon la oportunidad y compartieron algunos memes burlándose de las medias.

“La cantidad de medias Gucci que me he hecho y las he tirado a la basura”, “Yo también tengo unas medias Gucci por ahí, pero estas era 4 pares en 10 mil pesos”, “Yo llorando porque mis medias se rompen y gucci vendiendolas en €140”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en Twitter.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que un producto con efecto desgastado causa tanta polémica, ya que en 2019, el diseñador Michelle sacó a la venta unos jeans con manchas de hierba en las rodillas que tenían un precio de 680 euros, alrededor de 3 millones de pesos colombianos.

Yo llorando porque mis medias se rompen y gucci vendiendolas en €140 🤡 pic.twitter.com/UjMcR9tfHE — Dan as pumpkin 🎃🌙🧡 (@daniekowski) October 22, 2020

La cantidad de medias Gucci que me he hecho y las he tirado a la basura pic.twitter.com/69aI27cXit — cosito de la pizza (@elcosodelapizza) October 26, 2020