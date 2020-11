Greeicy enamora a sus seguidores bailando con un pequeño top

Greeicy Rendón, quien el pasado 30 de octubre cumplió 28 años, nuevamente trae locos a todos sus fanáticos por sus publicaciones en Instagram, en donde comparte diferentes fotografías y videos presumiendo su tonificado cuerpo.

Esta vez, la también novia de Mike Bahía compartió un video bailando su canción 'Los Besos' desde el balcón de un edificio, lo que parece indicar que se encuentra viajando en compañía de su pareja.

El atuendo de Greeicy enamoró a todos sus fanáticos, pues con el pequeño top blanco, el pantalón ancho café y un sombrero que combina a la perfección, la caleña recibió miles de halagos resaltando su belleza.

Greeicy también compartió una serie de fotografías con el mismo atuendo y en el mismo lugar, pero esta vez en compañía de Mike.

"Ojalá todos viéramos el AMOR de la misma manera y no me refiero al amor en pareja... Me refiero al amor a lo que sea. En momentos de oscuridad solo el amor te hace brillar de nuevo", escribió Greeicy en las fotografías.