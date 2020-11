"Me importa un cu@#": Lina Tejeiro genera polémica por su ropa interior

La actriz Lina Tejeiro es una de las más polémicas en redes sociales al no quedarse callada con sus opiniones, pues siempre se ha caracterizado por decir las cosas como son, sin miedo a lo que piensen sus seguidores.

Y eso fue lo que pasó este martes en horas de la mañana; por medio de historias en su cuenta de Instagram, la actriz compartió su rutina para arreglarse, pero algo llamó la atención de sus seguidores: su ropa interior.

Tejeiro se encontraba usando un conjunto que unía el brasier con la parte de abajo a través de varias cintas, las cuales quedaban totalmente visibles con su atuendo.

Muchos seguidores le reclamaron por la ropa interior, diciéndole que "si se había subido las tangas hasta el pecho" o que "estaba muy feo", a lo que ella respondió que le importaba "un cul@", y que no se la iba a cambiar por nadie, ya que a ella le gustaba y se vestía para sí misma, no para nadie más.

"De verdad la gente está muy loca. Hay caras de muchas personas que no me gustan y no les estoy diciendo que vayan y se operen", afirmó la actriz en sus historias de Instagram.