¡Paren todo! Anuncian a The Weeknd como el artista del Super Bowl 2021

Hace pocos minutos la NFL anunció a The Weeknd como el artista principal que aparecerá en el show de medio tiempo del Super Bowl 2021, el cual se desarrollará el próximo 7 de febrero en Tampa, Florida.

"Todos crecemos viendo los actos más importantes del mundo en el Super Bowl, y uno solo puede soñar con estar en esa posición", dijo Abel Tesfaye, más conocido como The Weeknd, según afirmó The New York Times.

Mira también: Tini Stoessel reacciona ante el ataque a su bailarina Julieta Antón



Según afirmó el mismo portal, la decisión de seleccionar a The Weeknd como el artista de este espectáculo tan importante para todo el mundo se debe a los intentos de la NFL para incluir a una audiencia más amplia, con artistas que atraen un público más joven y diverso.

Sin embargo, la presentación y la fecha está sujeta a cambios debido a la actual pandemia por COVID-19, por lo que todavía no se sabe si este gran evento deportivo pueda llevarse a cabo.

Te puede interesar: ¿Ricky Martin y Maluma sí tuvieron un romance?

Mientras tanto, los fanáticos de The Weeknd se encuentran totalmente emocionados por el anuncio, y esperan con ansias las sorpresas que el canadiense pueda traer, como podría ser la presentación especial de Maluma por su más reciente éxito juntos: el remix de 'Hawái'.