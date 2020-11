Millie Bobby Brown se despide de una persona muy amada por ella

A pesar del gran éxito de Millie Bobby Brown como actriz por su éxito en 'Enola Holmes' y en 'Stranger Things', actualmente vivir una etapa difícil en su vida, pues su abuela falleció por el alzhéimer que padecía

Con un emotivo mensaje, Brown se despidió de su abuela, a quien no pudo ver ni despedir por la pandemia del Covid-19, en la que contó la difícil experiencia que vivió ella con su enfermedad y el enorme cariño que aún le guarda.

“No hay palabras que tengan sentido en este momento. No hay ningún sentimiento que se pueda remarcar. La perdida es algo tan complejo, y estoy pasando por momentos en los que no puedo dejar de llorar y después me pongo a reír recordando tantas memorias juntas, y luego me siento en silencio a tratar de entender lo que sucedió”, expresó Brown en su cuenta de Instagram.

El síndrome de Alzheimer se caracteriza por una pérdida permanente de la memoria que va empeorando conforme pasa el tiempo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cerca de 46 millones de personas tienen esta enfermedad a nivel global.

“El Alzheimer es malo. Es cruel. Quitar la capacidad de alguien para recordar y funcionar como un ser humano. Es tan difícil sentarse allí y mirar. Te amé más de lo que nadie podría amar. Les contaré a todos sobre ti y las lecciones que me enseñaste. Te agradeceré todos los días por las risas y los recuerdos que me diste a lo largo de mi vida hasta ahora”, agregó Millie.

Hasta el momento de su muerte, Brown se comunicó con su abuela por FaceTime y le cantaba. Sin embargo, no pudo evitar sentir el dolor por no estar con ella en ese momento.