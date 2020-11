¿Qué pasó tras la fuerte pelea entre Kendall y Kylie Jenner?

Durante uno de los episodios de ‘Keeping Up With The Kardashians’ en el que toda la familia fue a cenar a un restaurante de Palms Springs, Kendall y Kylie Jenner protagonizaron una fuerte discusión que terminó en golpes.

La pelea se habría dado porque la empresaria, de 23 años, manchó sin querer el vestido que llevaba Kendall y después se negó a llevarla a casa cuando su hermana se lo pidió, pues Kylie era quien iba conduciendo el carro en el que iban juntas.

Un mes después del incidente entre las menores del clan Kardashian, Kendall reveló que desde la pelea no había hablado con su hermana y agregó: “Es realmente extraño, nunca hemos pasado tanto tiempo sin hablar".

Por su parte, Kylie manifestó que no se disculparía con Kendall porque ella la golpeó primero y aseguró que en medio de todo eso no fue lo que más la enfureció con la modelo.

Finalmente, luego de que Khloé intervino en el conflicto de sus hermanas, Kendall y Kylie hicieron una videollamada en la que la menor de las Kardashians expresó que se sintió mal al ser abofeteada por su hermana y porque toda esa pelea llegara tan lejos, al punto de alejarlas por varias semanas.