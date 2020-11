La otra enfermedad con la que lucha actualmente Daniella Álvarez

Daniella Álvarez se ha ganado el cariño de cientos de personas, tras la cirugía en la que tuvieron que amputarle su pie y parte de su pierna derecha. Sin embargo, esta no es la única enfermedad que ha tenido que enfrentar, pues recientemente reveló que padece vitiligo.

Esta condición hace que se despigmente la piel, provocando manchas en varias zonas del cuerpo. Además de esto, la ex señorita Colombia también sufre de hipotiroidismo.

Pese a eso, Daniella expresa que desea salir adelante a pesar de las dificultades que ha tenido que atravesar.

“Se me ha caído el pelo por las anestesias generales, las pastillas me han engordado, me hace falta caminar, entrenar, pero todo eso es pasajero y no me doy mala vida”, expresó.

Daniella Álvarez confesó que tiene vitíligo pic.twitter.com/idNzB3w9or — Pille pues (@PuesPille) November 12, 2020

Afortunadamente, ha contado con el apoyo y cariño de su familia y su novio, quienes han presenciado el arduo proceso de recuperación, gracias al cual ha podido aprender a caminar, bailar y montar en bicicleta.