"Providencia está 100 % devastada": Imágenes del paso del huracán Iota en la isla colombiana

Una mujer que vive en Providencia identificada como Mariam, logró tener comunicación con la emisora W Radio en la que afirmó que la isla estaba totalmente destruida y, que hay dos personas muertas y una desaparecida.

De acuerdo con el corto relato de la mujer, varios habitantes de la isla han tenido que ser trasladados a San Andrés porque el huracán Iota destruyó el hospital, farmacias, puestos de guardacostas y de Policía:

Mariam también aseguró a la emisora que de 1.500 o 1.600 casas que existían en Providencia, solo 5 o 6 resistieron el huracán:

“No hay casas, las casas de madera quedaron sin nada, no hay alimentos. Estamos en la calle, todo se lo llevaron las olas del mar, los supermercados quedaron vacíos. Estamos mal, estamos desesperados con la situación. No hay ni árboles en la isla, no hay nada… nada”.