Exadicta a la heroína comparte su impactante ‘antes y después’

Se volvió viral en las redes sociales la historia de Demi Nicole Dunlop, una mujer escocesa de 27 años que durante años fue adicta a la heroína y la cocaína, drogas que empezaron a afectar o solo su salud, sino la forma en la que se veía.

A través de la red social Facebook, la mujer, que decidió entrar a rehabilitación, ha contado como ha sido toda su experiencia, que en un inicio no fue nada fácil:

“Hoy es el día 8 de mi ingreso al hospital. Me siento fatal y enferma: con fatiga severa, sudores fríos, dolor al tacto y molestias (...) ¡Extraño mi casa!”.

Luego de cuatro meses de estar en rehabilitación, la joven empezó a escribir con emoción sobre su avance y proceso, inspirando a otras personas a atreverse a parar sus adicciones:

“He estado completamente limpia de cocaína y heroína durante 4 meses. ¡Completamente limpia! Después de ser adicta durante 2 años, todos los días. Me tomó mucho tiempo sentirme digna. Lo hice bien y me siento orgullosa de lo lejos que he llegado.”