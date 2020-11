"Se parece a Las Cardachians", le dicen a Majo Vargas por su nuevo look

En las últimas horas, la reconocida actriz de 19 años María José Vargas, más conocida como Majo Vargas, compartió en su cuenta de Instagram su más reciente cambio de look, el cual consta de un nuevo peinado y color en su pelo.

"Familia y no les había contado pero me corté el pelo y me lo puse negro", afirmó la modelo en su cuenta de Instagram.

Varios seguidores reaccionaron al cambio de look de la actriz; algunos afirmaron que "le lucía el negro", mientras que otros la criticaron por "querer parecer una adulta" o porque había quedado como "María José de Las Cardachians", una reconocida influenciadora de humor cuya característica es una peluca negra.

Tal parece que el nuevo cambio de look de Majo Vargas se debe a unas grabaciones que está realizando en Bogotá, en donde se encuentra actualmente según sus historias de Instagram.