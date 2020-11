¡Un gran artista! Tini Stoessel revela quién fue su primer gran amor

Durante una entrevista con un popular podcast, la artista argentina Tini Stoessel reveló quién fue su gran amor platónico durante su adolescencia:

“Yo me acuerdo que de chiquita mi amor platónico era Justin Bieber, era un poco más chica que vos, tipo a los 12 años, lo amaba con todo mi corazón. Ahora no sé si tengo (un amor platónico) así de la forma que él lo era. Ahora es más admiración. No sé si podría decir alguno, creo que Harry Styles es el amor platónico de todo el mundo”.