Campeona en artes marciales da paliza a ladrón que intentó robarla

Se volvió viral en las redes sociales un video en el que se ve a una mujer golpear a un hombre que momentos antes le había robado su celular en pleno centro de Mar del Plata, en Argentina.

Mira También: "NOS VAMOS A ARMAR PARA ACABAR CON ESTOS ESTUDIANTES DE PACOTILLA": HOMBRE AMENAZA A MANIFESTANTES

La mujer, que estaba saliendo del trabajo, fue abordada por el ladrón, quien se llevó una paliza por parte de la campeona de jiu-jitzu.

El delincuente, que fue tomado por el cuello e insultado por la mujer, nunca imaginó que podría llevarse la paliza de su vida.

La campeona de artes marciales se mostró muy enojada por lo ocurrido, pues para cualquier persona es frustrante que la roben:

Algunos medios locales entrevistaron a la valiente mujer, que se ha ganado los aplausos de las personas que han visto el video:

“Uno está todo el día laburando en el local, en pandemia, con el sueldo reducido, y este chabón en tres segundos se hizo la mitad de mi sueldo. Estoy enojada pero contenta porque recuperé el celular. Cuando me robó, me crucé a una compañera de trabajo en auto y lo perseguimos. Me bajé del auto y le golpeó la cabeza y le seguí golpeando, me dio mucha bronca e impotencia, yo salía de trabajar y me arrebató el celular. No me arrepiento de haberlo hecho. Estoy orgullosa y espero que este chico no vuelva a robar”.