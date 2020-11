Courteney Cox vuelve a ponerse un pavo en su cabeza, como en Friends

Los fanáticos de Friends no sacan de su cabeza el capítulo donde Mónica pone un pavo en su cabeza por motivo del día de Acción de Gracias. Por la celebración de esta misma fecha, Courteney Cox recreó la escena en su cuenta de Instagram.

"Feliz día de Acción de Gracias a todos, espero que estén pasando un día genial. Me siento muy agradecida. Pero si recibo un pu** GIF más de ese pavo en mi cabeza, bailando como una maldita idiota, me voy a volver loca", expresó en un divertido video.

"Dado que soy el símbolo del día de Acción de Gracias, aquí va. Espero que los haga feliz", afirmó la actriz, que posteriormente aparece en el vídeo con un pavo en la cabeza, reviviendo la icónica secuencia al ritmo de I'll Be There For You de The Rembrandts.

Los comentarios no se hicieron esperar y entre ellos se destacan los de otras celebridades como Lisa Kudrow (Phoebe) quien escribió “lo hiciste”. Reese Witherspoon también comentó la publicación y dejó un “te quiero, hermana” entre los comentarios.