Así luce Ola Rey, la protagonista del video de 'Thriller'

Thriller marcó un antes y después en la producción de videos musicales. Tuvo un presupuesto de 500 mil dólares y fue dirigido por John Landis. Su estreno se llevó a cabo en Hollywood y tuvo una duración total de 14 minutos.

Los récords que rompió 'Thriller'

Michael Jakcson protagonizó el video junto a Ola Rey, una modelo y actriz que en el momento de la grabación tenía 24 años. Su papel en la producción fue ser la novia del Rey del pop y esto le abrió las puertas en el cine y la televisión, aunque no tuvo mucho éxito. Como dato curioso, antes de su participación había aparecido desnuda en la revista PlayBoy.

Falleció el 'Cómo es, cómo sería'

Años más adelante, Ola escribió un libro llamado Thrill of it all, allí cuenta cómo fue su vida después del impacto cultural que generó con ‘Thriller’. Actualmente Ola Rey tiene 60 años y suele recordar esporádicamente su actuación junto a Michael Jackson.