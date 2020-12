Esperanza Gómez confiesa qué haría en la cama con algunos políticos colombianos

Esperanza Gómez fue invitada al último episodio de ‘La Tele Letal’ con Santiago Moure y Martín de Francisco. Allí habló de diferentes temas referentes al mundo de la industria pornográfica, además de algunos detalles de su carrera como actriz.

Pero también hubo espacio para hablar de los políticos colombianos, aunque no es la primera vez que se refiere a ellos. Entre las figuras públicas que mencionó está la senadora María Fernanda Cabal. La actriz expresó que con la congresista “no se atrevería a nada” ya que no le gusta como persona ni como mujer, además que no comparte la forma en como trata a las personas.

Por otro lado, Gómez también habló de Uribe y Petro, quizás los líderes políticos más polémicos del país. Esperanza aclaró que jamás tendría un vínculo con el expresidente, tampoco dejaría que le hiciera lo mismo que le hizo a Colombia.

Más adelante, la actriz se refirió a Petro y confirmó lo que hace algunos meses ya había dicho sobre el senador. “Petro es un hombre interesante, muy inteligente”, expresó. “Siempre me he identificado con él, pero es difícil ser figura pública y agradarles a todos”, agregó después de asegurar que le gustan los hombres con “gafitas”.