La lista más esperada ha llegado y viene con una importante novedad. Por primera vez un artista latino ocupa el primer puesto como el más escuchado del año a nivel mundial. Se trata de Bad Bunny, a quien le sigue Drake, J Balvin, Juice WRLD y The Weeknd.

En cuanto a las artistas femeninas, la más escuchada es Billie Eilish, seguida de Taylor Swift, Ariana Grande, Dua Lipa y Halsey.

En el top de las canciones más escuchadas del 2020 a nivel global, la más reproducida es Blinding Lights, de The Weeknd con más de 1.500 millones de reproducciones. Luego están Dance Monkey de Tones and I, The Box de Boddy Ricch, Roses - Imanbek Remix de SAINt JHN e Imanbek, seguida de Don't Start Now de Dua Lipa.

CANCIONES MÁS ESCUCHADAS EN EL MUNDO EN 2020:

'Blinding Lights' - The Weeknd

'Dance Monkey' - Tones and I

'The Box' - Roddy Ricch

'Roses - Imanbek Remix' - Imanbek y SAINt JHN

'Don't Start Now' - Dua Lipa

ARTISTAS MÁS ESCUCHADOS EN EL MUNDO EN 2020:

Bad Bunny

Drake

J Balvin

Juice WRLD

The Weeknd

ARTISTAS FEMENINAS ESCUCHADAS EN EL MUNDO EN 2020:

Billie Eilish

Taylor Swift

Ariana Grande

Dua Lipa

Halsey