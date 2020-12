David Bisbal se une a Carrie Underwood en 'Tears of Gold'

David Bisbal y Carrie Underwood, dos grandes voces poderosas del country y el pop se unen en una gran colaboración bilingüe llamada ‘Tears of Gold’, junto a un emotivo video grabado en Los Ángeles de la mano del productor Alexis Morante.

Hay canciones que surgen para ser interpretadas por las más grandes voces y 'Tears of Gold'demuestra el poder interpretativo de estos dos extraordinarios intérpretes, David Bisbal y Carrie Underwood.

Tears of Gold fue compuesta por Paul Harris, MaP Schwartz, Cameron Forbes y tiene composición por parte de los productores Andrés Torres y Mauricio Rengifo.

“El video rodado en Los Ángeles fue muy especial porque me encanta Carrie y verdaderamente admiro su coraje. Ha demostrado una profunda admiración por el idioma español con su poderosa voz y me siento muy honrado de colaborar con ella en su primera canción bilingüe. Espero que disfrutéis la mezcla de country y pop de ‘Tears of Gold’ tanto como nosotros”, exrpresó David Bisbal, agregando que se siente muy orgulloso de esta colaboración.

David Bisbal está nominado en tres categorías de LOS40 Music Awards. No te los pierdas este 5 de diciembre a partir de las 3:00 PM en LOS40.com.co.