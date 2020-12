Daniella Álvarez anuncia que su pie derecho no volverá a funcionar

Daniella Álvarez publicó un video donde anunció que finalmente su pie derecho no volverá a funcionar. Esto debido a que la isquemia afectó los nervios del peroné y la tibia en su máxima expresión, dañándolos completamente.

Según afirmó la exseñorita Colombia, su médico le confirmó que muy difícilmente iba a volver a mover su pie derecho, el cual era su más grande esperanza para volver a caminar después de la amputación en su pierna izquierda.

Sin embargo, Álvarez declaró que se encontraba muy tranquila y había tomado la noticia de muy buena forma debido a los casos que había presenciado en sus terapias de recuperación, ya que varias personas que no tenían sus dos piernas pudieron volver a caminar.

"Estoy feliz y tranquila porque todos los días cuando me levanto decido sentirme así, porque estoy segura de mis capacidades y sé que voy a volver a caminar, bailar y hacer deportes, porque para Dios no hay nada imposible y Él nunca me abandona", expresó Daniella Álvarez.

