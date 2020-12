Taylor Swift anuncia su noveno álbum de estudio

Taylor Swift vuelve a sorprender a sus seguidores con la noticia de un nuevo álbum. Así como hizo con Folklore. El anuncio fue hecho con una publicación de Instagram, donde también anunció como se llamaría.

“Me alegra decirles que mi noveno álbum de estudio, y el disco hermano de folklore, saldrá esta noche a la medianoche del este”, expresó Taylor junto a una fotografía.

El nombre de su noveno disco es “Evermore”.Taylor aseguró que “nunca había hecho esto antes” refiriéndose a la forma en que está lanzando nueva música.

Aquí lo escrito por Taylor Swift:

Me alegra decirles que mi noveno álbum de estudio, y el disco hermano de Folklore, saldrá esta noche a la medianoche. Se llama para Evermore. Para decirlo claramente, no podíamos dejar de escribir canciones.

Para tratar de decirlo de manera más poética, se siente como si estuviéramos parados en el borde de los bosques folclóricos y tuviéramos una opción: dar la vuelta y regresar o viajar más hacia el bosque de esta música.

Elegimos adentrarnos más profundamente. Nunca había hecho esto antes. En el pasado, siempre he tratado los álbumes como épocas únicas y pasé a planificar la siguiente después del lanzamiento de un álbum. Había algo diferente en el Folklore. Al hacerlo, me sentí menos como si me fuera y más como si estuviera regresando.

Me encantó el escapismo que encontré en estos cuentos imaginarios / no imaginarios. Me encantó la forma en que acogieron los paisajes oníricos y las tragedias y las historias épicas de amor perdido y encontrado en sus vidas. Así que seguí escribiéndolos.

Y me encantó crear estas canciones con Aaron Dessner, Jack Antonoff, WB y Justin Vernon. También hemos dado la bienvenida a algunos amigos nuevos (y de toda la vida) a nuestra mesa de cocina musical esta vez.