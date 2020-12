Los 20 mitos sexuales más recurrentes en los últimos tiempos

Saber si es normal lo que sienten las personas o si lo que se hace está bien, son las preguntas más recurrentes al hablar de sexo y es que, aunque es un tema recurrente, siendo 2020 aún no se tiene información de calidad y accesible sobre estas preguntas. Esta es la razón por la que se generan los mitos y falsas creencias que concluyen en malas prácticas.

No saber o no tener conocimiento sobre ciertos temas de interés produce inseguridad, la cual termina reflejándose en desorden o malestar a la hora de vivir las experiencias, por eso, los usuarios vamos buscando información que nos genere seguridad en grupos de amigos o mensajes que leemos en redes pero que no tenemos la certeza de si son verdaderos o no.

Por ejemplo, te presentamos 20 mitos sexuales que son falsas creencias y que rondan por internet:

1. La primera vez siempre duele

2. Solo se disfrutan las relaciones sexuales cuando se es joven

3. Hay un momento determinado para perder la virginidad

4. Es normal que duela

5. Las relaciones sexuales deben durar un tiempo en específico y entre más tiempo, mejor

6. Los hombres marcan la parada y las mujeres se tienen que dejar llevar

7. A los hombres hay que mantenerlos contentos porque si no, se van

8. El orgasmo debe ser simultaneo

9. Las mujeres deben apurarse para tener el orgasmo

10. El orgasmo siempre se debe dar cuando hay penetración

11. La mujer siempre debe mojar la cama

12. Durante la menstruación no hay riesgo de embarazo

13. Los hombres siempre tienen ganas

14. Si no hay penetración, no hubo relación sexual

15. Después de la menopausia no hay deseo sexual

16. Si no hubo orgasmo fue un mal encuentro

17. Las parejas deben tener sexo tres veces por semanas

18. Entre más grande el pene más placer hay

19. Es el hombre quien debe provocar el orgasmo

20. No tener deseo sexual está mal