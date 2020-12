Feid cierra el año con su nueva canción 'Chimbita'

Para nadie es un secreto que el 2020 ha sido un año difícil, en especial para la música, sin embargo. Feid usó la cuarentena a su favor para hacer canciones sin parar, consiguiendo no solo romper sus propios records con ‘Porfa’ sino también sacando dos trabajos discográficos (FERXXO Vol. 1 M.O.R y BAHIA DUCATI) que lo llevaron por segundo año consecutivo a ser nominado en los Latin Grammys 2020.

‘Chimbita’ habla de la posición en la que ha estado cualquier hombre en algún momento donde le gusta, y trata de conquistar, una mujer que está acostumbrada a relacionarse con gente de un nivel social y económico más alto.

“Chimbita es una canción muy especial que tiene una dosis de nostalgia y me lleva a los inicios de mi carrera porque fue producida por Sky y mezclada por Mosty como "Morena" mi primera canción que lancé. A mí ‘Chimbita’ me encanta, es un sonido que va a tener todo el disco nuevo, muy reggaetón, pero sad y bellaco, es una sorpresa muy especial que le tengo a toda la gente que me siguió durante este 2020, que estoy seguro que se lo van a disfrutar muchísimo” expresó Ferxxo sobre su nueva canción.

El video, grabado en Miami, muestra a FERXXO relacionándose con 'bichotes' y a una muchacha contrariada, debido a que se siente atraída por alguien que no es de su status social. ‘Chimbita’, que ya está disponible en todas las plataformas digitales, se sale de los parámetros de LoFi en los que Ferxxo venía trabajando, para poner a perrear un poquito a la gente en las fiestas de fin de año.