Lina Tejeiro reveló cuál es la parte de su cuerpo que menos le gusta

La actriz colombiana Lina Tejeiro habló con sus seguidores sobre los cambios físicos que ha experimentado desde hace unos años y las partes de su cuerpo que más y que menos le gustan.

Para nadie es un secreto que ella se ha hecho algunas cirugías para cambiar su aspecto, y ella ha sido muy franca al respecto. Hace un tiempo ella se puso implantes en sus senos y se hizo una liposucción para verse mucho más estilizada.

Y aunque le gustan muchas partes de su cuerpo, la actriz resaltó que sus partes favoritas son los ojos y la boca.

Por otra parte, la parte del cuerpo que menos le gusta son sus pies. "No es que sean feos pero tampoco me matan, no es que sean pues divinos", dijo la actriz de 29 años.