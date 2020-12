Con sexy video, Luisa Fernanda W presumió sus glúteos y reveló si son operados

Luisa Fernanda W dejó sorprendidos a sus seguidores por la rápida pérdida de peso tuvo a unas pocas semanas de haber dado a luz a Máximo, su primer hijo con Pipe Bueno. Además, ha despertado la envidia de más de una mujer, pues muchas han manifestado que quisieran haber quedado con el cuerpazo de la youtuber luego de tener a sus bebés.

Sin embargo, su marcada figura no es lo único que llama la atención, pues con frecuencia se roba todas las miradas en redes al presumir sus glúteos. Aunque la influenciadora ha hablado sin tapujo sobre sus cirugías, entre las que no ha mencionado su cola, los usuarios no dejan de preguntarle si tiene implantes en esta zona de su cuerpo.

Ante la frecuente pregunta, Luisa decidió resolver la duda de sus fans muy al estilo de un influenciador. Moviendo sus glúteos con un ajustado jean, la youtuber bailó al ritmo de Nathy Peluso y Bizarrap, quienes aseguran en su canción que las nalgas son naturales y no plásticas.

“¡Cuando me dicen que tengo el c*#& operado! Gracias mamá por la herencia”, escribió Luisa Fernanda W en su video, con el que dejó claro que sus glúteos son totalmente naturales. Cabe recordar que la influenciadora ha resaltado en varias ocasiones que el ejercicio y la buena alimentación, le han ayudado a aumentar el tamaño de su cola.