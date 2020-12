"¿Sabe cuánto me importa?" Carla Giraldo enciende las redes mostrando sus nalgas

Carla Giraldo es una de las actrices más importantes que ha tenido el país, y también de las más bellas. Con su encanto ha logrado conquistar a todos, pese a las críticas y escándalos.

Recientemente, la actriz dejó a todos boquiabiertos con una atrevida fotografía en la que está de espaldas usando una sensual lencería negra y muestra su cola totalmente al desnudo.

En la imagen, Carla escribió "¿que cuánto me importa? Pregúntele a él", haciendo alusión a sus nalgas, como una forma de hacerle frente a quienes la juzgan, especialmente con los aspectos relacionados con lo físico.

Hace poco en una entrevista, la actriz mencionaba que por "ser gorda" no le estaban dando papeles en televisión, no obstante, con la foto demuestra que pese al tiempo, no ha sido destronada como una de las mujeres más bellas y sexis de todo Colombia.