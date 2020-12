Esperanza Gómez se retiraría por un problema de salud

Esperanza Gómez es la actriz colombiana de la industria del porno más reconocida de Colombia. Su carrera la ha llevado a ser reconocida internacionalmente e incluso ha grabado mucho en Estados Unidos, donde pasó su cuarentena.

Pero no todo está en la vida de la actriz. Recientemente confesó que tiene un problema de salud que está afectando su vida cotidiana y su trabajo.

En una entrevista para el medio Pulzo, Esperanza contó que una molestia en su columna no le permite realizar cosas básicas y tampoco estar bien cuando realiza su oficio.

“Yo vengo con unos problemas hace rato en mi columna. Tengo varias vértebras que están bastante malitas y en ocasiones me cuesta mucho sentarme, pararme, caminar, entonces me afecta mucho mi estilo de vida… y mi trabajo también porque no me pueden abrir, no me pueden levantar, no me pueden hacer nada”, confesó la actriz.

La colombiana está en un tratamiento con una técnica que la usan en los atletas y señaló que se la aplicarán en su columna con el fin de “regenerar los colchoncitos de las vértebras de su columna”.