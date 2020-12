Niño gasta 55 millones de pesos en un juego con la tarjeta de crédito de su mamá

George Johnson es un niño de 6 años que le sacó más de una cana a su mamá luego de gastar más de 16.000 dólares en Sonic Forces un videojuego que tiene en su iPad.

Haciendo el cambio a pesos colombianos serían casi 55 millones. Jessica Johnson, madre del pequeño, no se dio cuenta de todas las compras que el menor realizaba diariamente.

Sus compras estaban entre $1.99 y $99.99 dólares, todo esto le permitía tener más acceso a ciertas habilidades del juego.

Mujer crea empresa de limpieza doméstica con mujeres en topless

Según The New York Post, Jessica hizo un reclamo con su banco al darse cuetna que le estaban debitando 500 y 600 dólares diarios. La mujer creía que había fraude o algún tipo de error, sin embargo, el banco le respondió que todo estaba bien. Luego procedió a quejarse con Apple, pero ellos respondieron que las compras se habían realizado dentro de Sonic Forces.

Hacen viral el video de una chica que hizo una mega fiesta y solo fueron 3 personas

Jessica le contó a The New York Post que no tenía ningún tipo de restricción en su iPad para que estas cosas sucedieran y sugirió que la aplicación está diseñada para que los niños gasten sin saber.

“¿Qué adulto gastaría 100 dólares en un cofre de monedas de oro virtuales?”, expresó Jessica Johnson.