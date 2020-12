Gemelas planean quedar embarazadas del mismo hombre y al mismo tiempo

Las hermanas australianas Anna y Lucy DeCinque, quienes se consideran las gemelas “más idénticas del mundo”, protagonizaron los titulares de diferentes medios luego de revelar que planean quedar embarazadas al mismo tiempo y del mismo hombre, con quien tienen una relación poliamorosa.

Desde hace nueve años, las gemelas tienen un noviazgo con Ben Byrne, de 39 años, y aseguran que nunca han tenido celos de la otra. Según revelaron en una entrevista con This Morning, el hombre entiende a la perfección el fuerte vínculo de las hermanas y su trato es exactamente igual hacia ambas, además de ser el único que las diferencia.

Anna y Lucy han aceptado que tienen una relación un poco obsesiva, ya que hacen casi todo al mismo tiempo, desde el momento de ir al baño hasta besar a su novio, por lo que no es sorpresa que quieran ser madres a la vez. No obstante, a pesar de que muchos no estén de acuerdo con su inusual estilo de vida, ellas aseguran que solo quieren ser felices a su manera.

En cuanto a cómo planean quedar en embarazo, las gemelas “más idénticas” manifestaron que ya están en la tarea de congelar algunos óvulos y así vivir la etapa de gestación al mismo tiempo. De igual forma, expresaron que no tienen preferencia sobre el sexo de los bebés y solo esperan que sus hijos sean “felices y saludables.