“Si los veo haciéndolo de nuevo, están despedidos”, Tom Cruise regaña a trabajadores que no respetaron las medidas de bioseguridad

Tom Cruise está trabajando en el rodaje de Misión Imposible 7, producción que se lleva a cabo en Londres bajo estrictas medidas de seguridad. Al parecer no todos están respetando estas normas y el actor estalló en pleno rodaje y desató su furia contra dos trabajadores.

En un audio filtrado por The Sun se escucha a Tom Cruise encontrar a dos miembros de su equipo muy cerca del otro mientras estaban frente a la pantalla de un computador. El actor expresa: “Si los veo haciéndolo de nuevo, están despedidos”.

También se escucha diciendo: "Somos el ejemplo a seguir. En Hollywood están haciendo películas ahora mismo gracias a nosotros. Porque creen en nosotros y en lo que estamos haciendo. Hablo por teléfono con todos los malditos estudios por la noche, las compañías de seguros, los productores y nos están observando y tomando de ejemplo para hacer sus películas. Estamos creando miles de puestos de trabajo, hijos de pu**. No quiero volver a verlo nunca. ¡Nunca!".

"Díganle a la gente que está perdiendo sus malditos hogares porque nuestra industria está cerrada. No van a poner comida en su mesa ni a pagar su universidad. Pensando en eso me acuesto todas las noches: ¡El futuro de esta pu** industria!", grita Cruise en la grabación. "Así que lo siento, no quiero sus disculpas. Ya lo he dicho, es lo que quiero, y si no lo hacen, están fuera. ¡No vamos a cancelar esta maldita película! ¿Entendido? Si lo vuelvo a ver, están despedidos", añade.

"¿Lo he dejado claro? ¿Entiendes lo que quiero? ¿Entiendes la responsabilidad que tengo? Porque escucharé sus razones, y si no pueden ser razonables y yo no puedo lidiar con su lógica, están despedidos. Eso es todo. Confío en ustedes para que estén aquí", sentencia.

El rodaje de Misión Imposible 7 se vio afectada recientemente cuando 12 personas en el set en Italia dieron positivo por COVID-19. La producción se reanudó una semana después y actualmente está teniendo lugar en Reino Unido. Dirigida por Christopher McQuarrie, la película se estrenará el 19 de noviembre de 2021.