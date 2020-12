Anitta reveló que fue violada a los 14 años

Anitta acaba de estrenar una serie documental sobre su carrera y su vida artística donde reveló que fue víctima de violación cuando tan solo tenía 14 años. El violador era su novio de esa época, pero no reveló la identidad.

Todo lo contó en el primer episodio de Anitta: Made In Honório. Allí habla de su vida, los éxitos que ha tenido en su carrera y mucho más.

La cantante que tiene más de 50 millones de seguidores en Instagram expresó que nunca expuso esto en público y que siempre tuvo relaciones “medio abusivas”.

“Cuando tenía 14 años conocí a una persona de la que tenía miedo porque era medio autoritaria conmigo, me hablaba de forma autoritaria. Yo era diferente cuando era adolescente. No era como soy actualmente”, expresó la cantante.

"Él estaba muy nervioso un día y con mucho estrés. Yo estaba con mucho miedo de la relación con él y terminé preguntando si quería que fuéramos a un lugar solos. Inmediatamente su estrés pasó y me preguntó si yo estaba segura. Le dije que sí. Pero hoy no estoy segura de si le dije que sí porque tenía mucho miedo de él", contó Anitta entre las lágrimas.

Agregó que cuando estaban solos no quería continuar y así se lo hizo saber, aunque el hombre no la escuchó ni tampoco dijo nada. “Él sólo siguió haciendo lo que quería hacer. Cuando terminó, se levantó y se fue a beber una cerveza y yo me quedé mirando la cama llena de sangre”.

Anitta vivió mucho tiempo convencida que la violación había sido culpa suya y pensó que no le iban a creer por la forma en que lleva su carrera artística.

Para seguir adelante y sacar fuerzas del abuso que sufrió, Larissa, como se llama la cantante en realidad, creó su personaje de Anitta.