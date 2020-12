Activista de Black Lives Matter denuncia abuso policial en Cartagena

Kendrick Sampson, un actor y activista del movimiento Black Lives Matter de Estados Unidos, denunció a través de sus redes sociales un supuesto abuso de autoridad por parte de la Policía en Colombia.

El actor se encontraba en Cartagena cuando unos policías lo detuvieron. En el video, uno de los uniformados golpea a Kendrick y al parecer lo intimida con su arma de dotación; luego se llevan a Sampson del lugar y el video termina ahí.

Según las redes sociales de Kendrick esta es la sexta vez que lo detienen en cinco días.

“Me dijeron que detenerse es una política, pero lo que NO es que me baje la ropa interior agresivamente, me golpee los brazos 5 veces con fuerza, me golpee en la mandíbula y me apunte con su arma”, fueron algunas de las palabras del actor en su cuenta de Instagram.

Además, aseguró que lo esposaron y lo arrastraron por las calles y que no se resistió a ningún procedimiento legal.