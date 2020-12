Video: Luisa Fernanda W confesó que padece de un trastorno mental

Luisa Fernanda W se convirtió en noticia nuevamente en redes sociales, esta vez por una confesión que les hizo a sus seguidores, la cual los tomó por sorpresa.

La joven grabó un video en el que habló de un trastorno que padece desde niña y que siempre ha mantenido en silencio.

Según la youtuber padece de trastorno mental y, aunque aseguró que no es grave, si dijo que la ha afectado en varias ocasiones.

“Les voy a compartir algo que muchas personas no saben de mí. Realmente no es tan grave pero a veces genera ciertos sentimientos con otras personas. Tengo déficit de atención bávaro, para yo lograr concentrarme en cierta situación, se necesita que yo le ponga mi empeño, porque como me la paso pensando tantas cosas y estoy en mi mundo, me cuesta mucho concentrarme”, reveló.