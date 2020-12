"Yo vengo con unos problemas hace rato", Esperanza Gómez sobre su estado de salud

Esperanza Gómez no estaría pasando por un buen momento en cuanto a su salud se refiere. La actriz colombiana confesó en una entrevista que tiene unos problemas de salud con los que viene luchando hace algún tiempo.

“Yo vengo con unos problemas hace rato en mi columna. Tengo varias vértebras que están bastante malitas y en ocasiones me cuesta mucho sentarme, pararme, caminar, entonces me afecta mucho mi estilo de vida… y mi trabajo también porque no me pueden abrir, no me pueden levantar, no me pueden hacer nada”, expresó la colombiana.

Actualmente está probando un tratamiento recomendado por un especialista, este buscaría regenerar “los colchoncitos” de las vértebras de su columna.

Los seguidores de la actriz le desean pronta recuperación a la actriz y que próximamente supere estos problemas para poder realizar sus actividades diarias.