Ed Sheeran regresa a la música con su nueva canción ‘Afterglow’

El año pasado Ed Sheeran anunció que se retiraba por tiempo indefinido de la música, sin embargo, luego de un 2020 tan duro, el músico quiso alegrar sus fanáticos con el lanzamiento de 'Afterglow', una canción inédita que no hará parte de ningún disco, pero que de seguro le alegró el fin de año a muchas personas que esperaban el regreso de las canciones y letras del talentoso cantante.

A través de sus redes sociales, el músico agradeció a todas las personas que lo han apoyado desde el inicio de su carrera:

“Hola a todos. Afterglow es una canción que compuse el año pasado y he querido lanzarla para ustedes. No es el primer single de mi próximo álbum, es simplemente una canción que me encanta, y espero que les encante también. ¡Disfrútenla! Deseo que tengan un descanso seguro y festivo estos días y un feliz año nuevo. Yo de vuelta a la tierra de mi padre ahora, ciao x”.