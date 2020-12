¡De la alegría a la decepción! La reacción de dos niños al abrir una 'Play Station 5'

Lo que se convertiría en el regalo perfecto de Navidad para dos pequeños en Florida, Estados Unidos, se volvió una oportunidad para que sus padres hicieran la broma más pesada que van a ver hoy.

Cory Lawson y su esposa, decidieron llevarles una caja de lo que parecía ser un Play Station 5. La reacción de los dos niños al ver el regalo es imperdible por la alegría que desbordan, pues ambos son amantes de los videojuegos.

Sin embargo, sus caras felices se van desvaneciendo por completo, cuando los pequeños empiezan a abrir la caja para ver su consola. Resulta que metieron libros y zapatos empacados meticulosamente, de tal forma que no lo notaran.

Su expresión se transforma completamente a la decepción, mientras los papás no pueden de la risa al ver sus caras. Aunque no se enfadaron, porque al menos tenían la guía técnica de la consola, si se mostraron bastante conmocionados al ver que no tenían el regalo que deseaban.