Estas fueron las 40 canciones más importantes del 2020

En medio de todo lo que pasó este año y a pesar de que la industria musical fue una de las más afectadas por la pandemia, los artistas continuaron dando todo lo mejor y dejaron unas canciones maravillosas.

Además, aunque se cancelaron todos los eventos y nada fue lo mismo, seguramente más de uno cantó a todo pulmón y disfrutó desde su casa de todas las bailables y pegadizas canciones que nos acompañaron durante la cuarentena.

En Los40, pusimos a votar a nuestros oyentes por las canciones que más les gusta y hoy, 24 de diciembre, presentamos las 40 canciones más importantes del 2020:

40. Enamoráte de alguien más - Morat

39. One Day - Dua Lipa, J Balvin

38. Break My Heart - Dua Lipa

37. Mi cuarto - Jerry Di

36. Adore You - Harry Styles

35. Mood - 24kGoldn

34. Dakiti - Bad Bunny

33. Relación (remix) - Sech

32. Only Human - Jonas Brothers

31. Ay, Dios mio - Karol G

30. Intentions - Justin Bieber

29. Borraxxa - Feid, Manuel Turizo

28. Banana - Shaggy

27. Los Besos - Greeicy

26. Anaranjado - J Balvin, Jowell y Randy

25. ADMV - Maluma

24. Bichota - Karol G

23. Yummy - Justin Bieber

22. Morado - J Balvin

21. Caramelo - Ozuna

20. Vida de Rico - Camilo

19. Levitating - Dua Lipa

18. Tusa - Karol G

17. Toosie Slide - Drake

16. Djadja - Aya Nakamura, Maluma

15. Tatto - Rauw Alejando, Camilo

14. Agua - J Balvin, Tainy

13. Favorito - Camilo

12. Watermelon Sugar - Harry Styles

11. Rain On Me - Lady Gaga, Ariana Grande

10. Safaera - Bad Bunny

9. TKN - Rosalía, Travis Scott

8. Don't Start Now - Dua Lipa

7. Yo Perrero Sola - Bad Bunny

6. Blanco - J Balvin

5. Dance Monkey - Tones And I

4. Say So - Doja CatS

3. Dynamite - BTS

2. Blinding Lights - The Weeknd

1. Hawái - Maluma