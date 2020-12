10 famosos que son unos completos 'Grinch' celebrando Navidad

Las fiestas de Navidad despiertan en muchas personas sentimientos de alegría, esperanza y fraternidad. Sin embargo, esta no es una postura unánime, ni siquiera entre los famosos, pues hay algunos que no disfrutan para nada estas fechas. Aquí algunos de ellos:

1. Ozzy Osbourne

El vocalista de la mítica banda 'Black Sabbath', conocido como el 'príncipe de las tinieblas' no es un gran fan de la Navidad por un motivo ecológico, y es que él considera tedioso abrir regalos mientras se desperdicia inútilmente el papel.

2. Ariana Grande

Pese a que Ariana hizo en 2014 el tema 'Santa Tell Me', no le gusta la Navidad. La razón es porque la figura de Papá Noel le produce 'repugnancia' y le ha generado muchas decepciones desde que era una niña.

3. Hugh Grant

El actor recordado por películas como 'El diario de Bridget Jones' y 'Un lugar llamado Notting Hill', dijo en una ocasión que odia tanto la Navidad que en esas fechas viaja con su papá a algún país musulmán, donde no haya rastro alguno de la celebración.

4. Colin Firth

El aclamado actor de 'El discurso del rey' odia a muerte la Navidad. En una entrevista, Firth aseguró que "en esta fecha del año tengo cuidado de no encender la radio porque todos esos novedosos jingles me convierten en homicida".

5. Christopher Waltz

El intérprete de cintas como 'Bastardos sin gloria' y 'Django sin cadenas', aseguró una vez que su deseo más grande es que la Navidad deje de existir de una vez por todas.

6. Lady Gaga

Lady Gaga se caracteriza por sus enérgicas canciones y espectáculos, sin embargo, ella no tiene esa percepción hacia la Navidad. En un concierto, le arrancó la cabeza a un muñeco de Papá Noel mientras decía: “Odio las vacaciones. Estoy sola y miserable, estúpido juguete tonto”.

7. Miley Cyrus

Aunque cueste creerlo, Miley no ama la Navidad. De hecho, cree que en estas fechas la invade una tristeza absoluta y le impresiona cómo tantas personas pueden mostrar avaricia y egoísmo en esta época del año.

8. Jerry Seinfeld

El creador de la comedia de humor negro 'Seinfeld' expresó que para él, "ese es el verdadero espíritu de la Navidad… personas siendo ayudadas por otras personas que no sean yo".

9. Melania Trump

Aunque no se sabe si es completamente verídico, hace un tiempo se filtró un audio en el que la primera dama decía lo siguiente: “Estoy trabajando como… rompiéndome el trasero planificando la Navidad, tú sabes… a quién le importa una m!$#?a la Navidad y las decoraciones, pero tengo que hacerlo, ¿no es así?”

10. Noel Gallagher

Para el vocalista de Oasis, la Navidad no es más que un gran error de la humanidad. “Todo este período es una estúpida mancha en la sociedad. Lo odio con toda mi pasión”.