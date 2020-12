La tremenda camioneta que se compró la polémica Epa Colombia

La polémica ‘Epa Colombia’, que ha sido duramente criticada en varias ocasiones por su comportamiento, publicó a través de sus redes sociales un video en el que muestra la camioneta Mazda CX30 que adquirió luego de ahorrar por un tiempo.

En las imágenes, la colombiana también habló de los errores que ha cometido en su vida, las caídas que ha tenido y sobre los sueños que ha cumplido poco a poco, como la adquisición de un apartamento propio.

Mira También: LOS TERRORÍFICOS REGALOS DE NAVIDAD QUE KOURTNEY KARDASHIAN LE DIO A SU HIJO DE 6 AÑOS

‘Epa Colombia’ agradeció a sus seguidores y a Dios por todo lo que ha conseguido a través de pasar por tantos problemas:

“Me caí miles de veces, pero me levanté más fuerte que nunca, aprendí que tras un error fatal y un pasado demasiado oscuro pudo nacer una mujer con ganas de cambios y superaciones personales con ganas de corregir tantos errores que día a día cometía y no me daba cuenta por no tener un futuro claro en mi vida. Vale la pena cambiar, tú también lo vas a poder lograr”.